«єРобота»: украинцы смогут получить до 250 000 грн на открытие бизнеса

Украинцы, желающие запустить новый бизнес, смогут получить безвозвратные гранты до 250?000 грн. Об этом во время заседания правительства 21 июня 2022 сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Фото: narodna-pravda.ua

Что известно о программе

Отмечается, что гранты будут выдаваться в рамках новой государственной программы «єРобота».

В целом, правительство планирует выдать 20?000 таких грантов в год. Соответственно, бюджет программы составляет 5 млрд грн.

Участником программы может стать любой украинец, не работающий на других предприятиях и не ведущий другой бизнес.

«Любой украинец, имеющий бизнес-план и твердые намерения начать собственное дело, может рассчитывать на поддержку государства. Мы говорим о возможности запустить любой микробизнес, как пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр, СТО, монтажные работы и т. д. », — добавил Денис Шмигаль.

Как будет работать программа

По словам премьера, для получения гранта будет достаточно подать заявку через портал «Дия» или отделение Ощадбанка, добавив к заявке бизнес-план.

Представители Ощадбанка и Государственного центра занятости в течение 10 рабочих дней проведут оценку проекта.

В случае, если он соответствует критериям программы, гранты будут перечислены на банковский счет. Наличными гранты не будут выдавать.

С банковского счета «можно будет купить оборудование, сырье, материалы, закупить инструменты, частично оплатить аренду», отметил премьер.

Когда заработает программа «єРобота» — не сообщается.