НБУ: Центральный контрагент сможет получить лицензию на осуществление валютных операций

Национальный банк усовершенствовал порядок выдачи лицензий на осуществление валютных сделок участникам небанковского финансового рынка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото: forbes.ua

Валютные операции

Регулятор ввел возможность получения лицензии Нацбанка на осуществление валютных операций профессиональными участниками рынков капитала, осуществляющими клиринговую деятельность центрального контрагента.

Центральный контрагент может получить лицензию на осуществление расчетов по валютным операциям на условиях «своп» и расчетов в иностранной валюте по сделкам по ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте.

Что это даст

Это позволит увеличить объем операций с облигациями внутреннего государственного займа, номинированными в иностранной валюте.

Получение лицензии центральным контрагентом будет производиться по упрощенной процедуре. В то же время, в случае выдачи лицензии будет учитываться информация от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Это позволит избежать дублирования процедур лицензирования, которые центральный контрагент проходил в НКЦБФР и Национальном банке.