Пенсии части украинцев будут выплачивать через Укрпочту: кто, где и как сможет их получить

Кабмин восстановил выплату пенсий через Укрпочту. Отныне пенсии и другие социальные выплаты некоторым категориям граждан будет производить только Укрпочта. Речь идет о жителях территорий, которые охвачены боевыми действиями или находятся под временной оккупацией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров Украины.

Там, в частности, идет речь о том, что правительство приняло постановление о выплате пенсий и других соцвыплат на территориях, где временно приостановлена работа Ощадбанка и других банков. Этими выплатами будет заниматься компания Укрпочта.

"Речь идет о выплатах в пределах территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке)", - говорится в информации пресс-службы.

При этом в информации правительства содержится еще одно примечание:

"Пенсии и другие соцвыплаты будут выплачиваться с учетом технической возможности и приоритетности обеспечения безопасности жизни и здоровья работников и клиентов".

Очевидно, иными словами это означает анонсированную задержку с выплатами пенсий. Ведь в местах проведения боев или на временно оккупированной местности вряд и будет "техническая возможность" выплаты пенсий. Еще менее вероятно, что в таких местах кто-либо сможет гарантировать "безопасность жизни и здоровья работников и клиентов".

Напомним, в случае невозможности выплаты пенсий на той или иной территории Укрпочта будет формировать списки граждан, которые не получили свои выплаты. Таким образом, будет формироваться задолженность ПФУ перед этими людьми. Деньги им выплатят в полном объеме, как только представится такая возможность.