Украинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотых

Украинцы, которые сейчас находятся в Польше, могут получить дополнительную помощь от государства в размере 900 злотых. Выдавать будут не наличные деньги, а специальные бесплатные карточки торговой сети Biedronka на покупку продуктов. Всего планируется раздать 10 000 таких карт украинским беженцам.

Украинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотых: на что можно будет потратить эти деньги

Каждую такую карту будут пополнять на 300 злотых ежемесячно в течение 3-х месяцев. Таким образом, один человек сможет получить до 900 злотых (6 206 грн) на продукты. На семью будут выделять максимум три карты на общую сумму 2 700 злотых (18 620 грн).

За эти деньги можно будет купить почти любой товар в сети Biedronka, кроме:

  • алкоголя;
  • сигарет;
  • текстиля;
  • промышленных товаров и услуг (например, мобильной связи).

Чтобы получить карту на покупки в Biedronka, по приезду в Польшу позвоните в специальный фонд по месту вашего жительства в Польше.

Украинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотых: на что можно будет потратить эти деньги

Получить свои 900 злотых украинцы смогут до марта 2023 года включительно. Именно столько будет длиться заявленная программа помощи "Приветствуем и помогаем".

Напомним, что украинцы, получающие разные виды финансовой помощи в Польше, должны сообщать о своем выезде из страны. В ином случае им придется возвращать ту часть средств, которую им начислят во время отсутствия в стране.

В частности, граждане Украины, которые оформили финансовую помощь по программам "500+" и "Семеи?ныи? капитал попечительскии?", имеют право на денежные выплаты только во время своего пребывания в Польше. При выезде из Польши более чем на 30 днеи? оказание помощи прекратится.

Ранее сообщалось, как украинские беженцы могут бесплатно отправить посылки из Польши.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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