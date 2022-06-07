Украинские беженцы в Польше могут получить еще по 900 злотых

Украинцы, которые сейчас находятся в Польше , могут получить дополнительную помощь от государства в размере 900 злотых. Выдавать будут не наличные деньги, а специальные бесплатные карточки торговой сети Biedronka на покупку продуктов. Всего планируется раздать 10 000 таких карт украинским беженцам.

Каждую такую карту будут пополнять на 300 злотых ежемесячно в течение 3-х месяцев. Таким образом, один человек сможет получить до 900 злотых (6 206 грн) на продукты. На семью будут выделять максимум три карты на общую сумму 2 700 злотых (18 620 грн).

За эти деньги можно будет купить почти любой товар в сети Biedronka, кроме:

алкоголя;

сигарет;

текстиля;

промышленных товаров и услуг (например, мобильной связи).

Чтобы получить карту на покупки в Biedronka, по приезду в Польшу позвоните в специальный фонд по месту вашего жительства в Польше .

Получить свои 900 злотых украинцы смогут до марта 2023 года включительно. Именно столько будет длиться заявленная программа помощи "Приветствуем и помогаем".

Напомним, что украинцы, получающие разные виды финансовой помощи в Польше , должны сообщать о своем выезде из страны. В ином случае им придется возвращать ту часть средств, которую им начислят во время отсутствия в стране.

В частности, граждане Украины, которые оформили финансовую помощь по программам "500+" и "Семеи?ныи? капитал попечительскии?", имеют право на денежные выплаты только во время своего пребывания в Польше . При выезде из Польши более чем на 30 днеи? оказание помощи прекратится.