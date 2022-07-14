Где работают и сколько зарабатывают украинские женщины в Польше

Втрое возросло количество вакансий для женщин в Польше из-за «высокого сезона», равно как и заинтересованность украинских беженцев работой. Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Фото: delo.ua

Где работают и сколько зарабатывают женщины

В июне на 20% больше женщин искали работу по сравнению с маем. Одна из причин — экономическая: женщины начинают осознавать, что должны работать, если хотят остаться в Польше .

С началом туристического сезона женщины из Украины все чаще выбирают работу в сфере обслуживания — гостиницах, кафе и ресторанах.

Без знания польского языка и опыта они могут рассчитывать на работу помощниц на кухне или горничных. В месяц их зарплата составляет 2800?3300 злотых на руки (17,1 -20,2 тыс. грн).

Летом на 25?30% выросло количество вакансий на предприятиях пищевой промышленности — рыбзаводах и мясокомбинатах, где женщины могут получить 3300?3500 злотых в месяц (20,2?21,4 тыс. грн).

С окончанием летнего сезона количество вакансий в HoReCa и сельском хозяйстве для женщин уменьшится, однако с августа больше предложений появится в логистике (зарплата — 2800?3000 злотых), а с октября — на предприятиях легкой промышленности и изготовлении электроники (2900?3500 злотых), ведь эти отрасли начинают заранее готовиться к зимним праздникам, наращивая производство.

По этой же причине осенью наблюдается стабильно высокий спрос на работу для женщин на предприятиях пищевой промышленности.

Украинские беженцы

По словам эксперта, украинские беженцы в Польше также трудоустраиваются на высококвалифицированную работу — в международные компании, где нужно знание английского языка. Зарплата для таких специалистов в Польше стартует от 4000 злотых. Часть украинских женщин учат польский язык, чтобы работать по специальности или претендовать на другую высококвалифицированную работу.