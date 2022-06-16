Украинские беженцы в Чехии потеряют выплаты в 200 евро

Украинские беженцы перестанут получать материальную помощь в 5000 крон (около 200 евро или около 6200 гривен). Выплаты в Чехии прекратятся при одном условии.

Наши соотечественники перестанут получать средства, если государство обеспечило им питание, жилье и средства гигиены. Власти приняли соответствующее решение, чтобы не допустить развития "дотационного туризма".

Украинские беженцы, начиная со второго месяца пребывания в Чехии, смогут получать средства по месту постояннои? регистрации. Представители властей планируют проверять, действительно ли украинцы проживают по заявленному адресу.

В правительстве Чехии одобрили предложение Министерства внутренних дел - обеспечивать украинских беженцев жильем даже после того как в стране в июне завершится чрезвычайное положение.

По закону, программа приема и помощи должна функционировать для украинских беженцев и дальше. Предусмотрена система мер Lex Ukraine. Регионы и муниципалитеты Чехии обязали предоставлять временное жилье украинцам, а арендодателям за это в сутки платят от 200 до 350 крон.

Чехия после начала нападения РоSSии на Украину предоставила беженцам более 370 тысяч виз временнои? защиты. Они позволяют им находиться в стране на протяжении года, трудоустраиваться и пользоваться государственной медицинской страховкой.

Более 70 тысяч украинцев уже наши работу. По данным министра труда и социальных дел Марьяна Юречки, число беженцев значительно количество актуальных вакансий.

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