Международный валютный рынок: Доллар снижается к евро, растет к иене

Доллар США дешевеет по отношению к евро, но демонстрирует рост в паре с японской иеной. Об этом пишет Investing.

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Поддержка доллара

Между тем долларовый ICE индекс находится вблизи максимального уровня с декабря 2002 года, поскольку участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит повышать ставку агрессивными темпами в борьбе с растущей инфляцией, что окажет поддержку доллару, пишет Trading Economics.

Дополнительную поддержку доллару оказывает бегство инвесторов из рисковых активов на фоне усиления тревог по поводу потенциальной рецессии в мировой экономике.

Резервный банк Австралии (Центробанк страны) по итогам заседания во вторник принял решение поднять ключевую ставку на 50 б.п., до 1,35% годовых. Банк начал повышать ставку в мае — тогда шаг составил 25 б.п., в июне ставка была поднята на 50 б.п.

Согласно прогнозу Центробанка, инфляция в Австралии в 2022 году составит 7%, что выше целевого диапазона 2?3%. «На обуздание инфляции скорее всего уйдут годы», — говорится в сообщении регулятора.

Участники рынка на этой неделе ждут публикации протокола июньского заседания ФРС, который может внести больше ясности о намерениях регулятора, и данных по рынку труда США за июнь.

Торги на рынке

По состоянию на утро 5 июля евро вырос к доллару на 0,14% — до $1,0437 по сравнению с $1,0422 на закрытие рынка в понедельник. Стоимость американской валюты в паре с японской поднялась на 0,42% — до 136,19 иены против 135,62 иены на закрытие предыдущей сессии.

По отношению к фунту и австралийскому доллару доллар США стабилен.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,2115 по сравнению с $1,2118 по итогам предыдущей сессии, австралийский доллар — на уровне $0,6865 против $0,6866 на закрытие рынка в понедельник.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается 0,04%. Более широкий WSJ Dollar Index опускается на 0,01%.