Цена на газ в Европе снова превысила $1900 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе растет на фоне новостей об аварии на месторождении в Норвегии и остановке роSSийского газопровода «Северный поток» на ремонт. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Цена на газ в Европе снова превысила $1900 за тысячу кубометров
Фото: pravda.com.ua

Сегодня, 13 июля, ближайший (августовский) фьючерс на TTF на бирже ICE Futures подорожал до $1909 за тысячу кубометров по сравнению с $1802 по состоянию на закрытие торгов во вторник.

До этого национальный газотранспортный оператор Норвегии Gassco продолжил оценку недоступности производственных мощностей месторождения Sleipner (вся техническая мощность 16,9 млн кубометров в сутки) до утра 15 июля.

Также объявлены недоступными все мощности газоперерабатывающего завода Nyhamna — 79,8 млн кубометров до утра 14 июля. Ранее сообщалось о частичной потери мощностей этого завода.

11 июля норвежская компания Equinor сообщила об утечке газа в изолированной зоне, связанной с турбиной на платформе Sleipner A (где происходит бурение и переработка).

В процессе восстановления добычи и сброса давления поздно вечером в понедельник произошла еще одна утечка газа на платформе райзера Sleipner (райзерная платформа для экспорта газа и конденсата). Согласно сообщению, истоки ликвидированы, отдельные объекты месторождения закрыты.

Проект Sleipner включает газоконденсатные месторождения Sleipner Ost, Gungne и Sleipner Vest. На установки также поступают углеводороды из месторождений Sigyn, Volve, Gudrun и Gina Krog.

Напомним

В Европе цена на газ взлетела до $1900 за тысячу кубометров 6 октября 2021 года. Тогда рекордный рост цен на газ был связан с низкими запасами в хранилищах и шантажа со стороны РоSSии, которая отказывалась бронировать дополнительные мощности украинского транзита.





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