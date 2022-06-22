Цена на нефть Brent снизилась до $111 за баррель

Цены на нефть перешли к понижению в среду после подъема по итогам предыдущей сессии, сообщает enkorr.ua.

Цена на нефть Brent снизилась до $111 за баррель
Фото: thebell.io

Торги на бирже

Рынок ожидает данные Американского института нефти (API) о запасах в США, а также выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Его заявления важны для оценки перспектив американской экономики.

Опасения, связанные с тем, что скорейшее усиление политики Федрезервом приведет к рецессии в США, а также снижение спроса на нефть, является одним из главных факторов, сдерживающих рост нефтяного рынка.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 8:20 по Киеву в среду составляет $111,27 за баррель, что на $3,38 (2,95%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,52 (0,5%), до $114,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет в настоящее время $105,94 за баррель, что на $3,58 (3,27%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,53 (1,4%), до $109,52 за баррель.

В центре внимания трейдеров также остаются попытки властей США остановить рост цен на бензин.

Президент США Джо Байден, как ожидается, в среду сделает заявление, в котором призовет Конгресс к отмене налога на бензин, который составляет 18,4 цента за галлон, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.





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