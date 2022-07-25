Brent здешевшала до $102,4 за барель

Котирування нафти знижуються в понеділок на побоюваннях трейдерів щодо перспектив економічного зростання і попиту на енергоресурси у світі. Про це пише enkorr з посиланням на Bloomberg.

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Що відбувається на ринку

У центрі уваги ринку цього тижня — засідання Федеральної резервної системи США , за підсумками якого ФРС може знову суттєво підвищити базову процентну ставку. Серйозне посилення грошово-кредитної політики Федрезервом, на думку багатьох експертів, може призвести до рецесії економіки США .

«Нафтовий ринок залишається високоволатильним, проте я очікую, що знижувальний тиск зберігатиметься, — заявила Bloomberg аналітик Вандана Харі. — Засідання ФРС, ймовірно, стане черговим нагадуванням про економічні складнощі».

Торги на біржі

На 8:15 за київським часом вересневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,81 (0,78%), до $102,39 за барель. У п'ятницю Brent здешевшала на $0,66 (0,6%), до $103,2 за барель.

Вересневі ф'ючерси на WTI на цю мить дешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $0,93 (0,98%), до $93,77 за барель. За попередню сесію контракт здешевшав на $1,65 (1,7%), до $94,7 за барель.

Засновник хедж-фонду Andurand Capital П'єр Андюран вважає, що попит на нафту може перевищити очікування навіть у разі ослаблення економіки США . Зростання споживання останніми роками відставало від середнього рівня за 40 років через коронавірусні обмеження і має повернутися до нормальних рівнів, написав експерт у соцмережах.

Аналітик Tyche Capital Advisors Тарік Закір тим часом вважає, що обмежена пропозиція нафти на світовому ринку стримуватиме зниження цін.

«Вартість WTI повернеться до $100 за барель, — заявив він. — Баланс ризиків, на нашу думку, говорить на користь підвищення цін, враховуючи сезон ураганів, що почався, який може обмежити видобуток у районі Мексиканської затоки».