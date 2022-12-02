Країни ЄС майже визначилися зі стелею цін на російську нафту на рівні $60 за барель – Bloomberg

Пропонований рівень вищий, ніж сьогоднішня ціна російської нафти, інформує ZN.ua.

Країни Європейського Союзу об'єднуються навколо плану щодо обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Як пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела, це остання спроба досягти угоди, оскільки останній термін для її досягнення – найближчий понеділок.

ЄС також розглядає механізм, який дозволить проводити регулярні оцінки та можливі перегляди ціни кожні два місяці із середини січня 2023 року.

Джерела зазначили, що, крім того, має бути досягнуто згоди про те, що за будь-якого майбутнього перегляду граничної ціни вона повинна залишатися як мінімум на 5% нижчою за середні ринкові ставки.

Переговори ЄС про рівень, на якому слід обмежити постачання російської нафти, зайшли в глухий кут з минулого тижня. Польща та країни Балтії вимагають встановити ціну, яка чинитиме більший тиск на доходи Москви, стверджуючи, що попередні пропозиції були надто щедрими. Греція та інші країни-відправники наполягали на вищій стелі цін.

Слід зазначити, що ціна 60 доларів все одно вища, ніж та, за якою зараз продається російська нафта.

Цього тижня в порту Приморськ на Балтійському морі ціна на нафту сорту Urals впала до $45,31 за барель, за даними Argus Media, видавця товарних бенчмарків. У середу вона зросла до $48,04.

Мета обмеження ціни, вперше запропонованого США на тлі побоювань, що санкції ЄС були надто суворими, полягає в тому, щоб зберегти потік російської нафти та уникнути стрибка світових цін, але при цьому обмежити доходи Москви.

Неясно, чи підтримають усі країни ЄС стелю $60, але більшість із них підтримують цей рівень, якщо він поєднуватиметься з виконанням інших вимог.

Польща та країни Балтії паралельно вимагали більш жорсткого прогресу щодо нового пакету санкцій ЄС. Ясність щодо цих заходів очікується в найближчі кілька днів, а виконавча гілка ЄС цього тижня також представила пропозиції щодо боротьби з обходом санкцій, використання заморожених активів та притягнення Росії до відповідальності за її агресивну війну проти України.

Для того, щоб план з обмеження цін досягнув поставленої США мети — стабілізації світових цін на нафту, рівень має бути досить привабливим для Кремля.

Ризик для нафтових ринків полягає в тому, що якщо ліміт буде встановлений надто низьким, Москва може виконати свою загрозу припинення видобутку, що призведе до зростання світових цін на нафту.

Кремль поки що ніяк не відреагував на останні пропозиції, хоча минулого тижня він натякнув, що може пом'якшити свою позицію.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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