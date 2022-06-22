Dogecoin снова взлетел благодаря поддержке Маска

Несмотря на спад в криптосекторе и риск падения главной цифровой валюты — биткоина — ниже отметки $20?000, другие основные криптовалюты чувствуют себя намного лучше, продемонстрировав солидный рост в последние дни. Об этом пишет investing.com.

Фото: dw.com

Взлет Dogecoin

Так, Dogecoin, 10-я по величине криптовалюта на рынке, уже набрала к настоящему моменту более 6% за последние сутки и около 14% за неделю.

Shiba Inu, занимающая 16-е место в рейтинге, выросла на 21% со вчерашнего дня и на 17% за неделю.

Для сравнения, BTC оставался стабилен в течение суток и показал падение на 7,5% за неделю.

Поддержка Маска

Большую поддержку оказал Dogecoin генеральный директор Tesla Илон Маск.

«Я намерен лично поддерживать Dogecoin, потому что я просто знаю многих людей, которые не так богаты, но которые побудили меня покупать и поддерживать Dogecoin, так что я отвечаю перед этими людьми. Мои собственные сотрудники попросили меня поддержать Dogecoin, что я и делаю», — сказал Маск.

Что касается валюты-аналога DOGE — Shiba Inu, — то она тоже, возможно, извлекла выгоду из поддержки DOGE Илоном Маском, а также и из собственных новостей.

Примечательно, что доступные данные о блокчейне показывают, что эта валюта в настоящее время является 3-й по величине криптовалютой на блокчейне эфириума, покупаемой так называемыми «китами» на рынке, на которую приходится более 15,5% их позиций.

Официальный аккаунт этой криптовалюты в Twitter достиг нового рубежа — 3,4 млн подписчиков, что также соответствует числу подписчиков на аккаунт ее конкурента, Dogecoin.

Обвинения Маска

Ранее «Минфин» писал, что американец Кит Джонсон подал иск против миллиардера Илона Маска и его компаний SpaceX и Tesla Inc. Мужчина обвиняет бизнесмена в создании мошеннической схемы для повышения стоимости Dogecoin и требует от него $258 млрд.

Маск не дает советы

Маск в недавнем интервью, отвечая на вопрос о крахе криптовалют, сказал, что никогда не давал никому совета инвестировать в криптовалюты, и особенно в биткоин.

Тем не менее, Маск признал наличие криптовалют на балансах Tesla и SpaceX, однако отметил, что количество биткоинов небольшое по сравнению с общими активами, и они не представляют значительного риска для компаний.

Кроме того, самый богатый человек в мире подчеркнул, что при инвестировании в высоковолатильные активы, такие как криптовалюты, управление рисками имеет важное значение.