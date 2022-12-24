Статки Ілона Маска скоротилися до дворічного мінімуму

Статки Ілона Маска продовжують падати через тиждень після того, як він втратив місце найбагатшої людини світу. Його чистий капітал впав на $7,7 млрд у вівторок після того, як акції Tesla Inc. зазнали найбільшої одноденної втрати з жовтня. Про це повідомляє Bloomberg.

Фото: volynnews.com

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Збитки Маска за рік наразі становлять $122,6 млрд, що перевищує суму, яку він отримав у 2021 році. За даними Bloomberg Billionaires Index, статки головного виконавчого директора Tesla зараз становлять $147,7 млрд, що є найнижчим показником за понад два роки.

Статки Маска в основному складаються з акцій і опціонів Tesla. Частину з них 51-річний мільярдер використав для фінансування купівлі Twitter у жовтні. Нагадаємо, що Маск придбав соцмережу за $44 млрд.