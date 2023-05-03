Безробіття в єврозоні несподівано знизилося до рекордного мінімуму

Аналітики, яких опитало агентство Trading Economics, не очікували такої тенденції.

Рівень безробіття в єврозоні в березні знизився до 6,5% порівняно з 6,6% попереднього місяця, повідомило 3 травня статистичне управління Європейського союзу.

Нинішній рівень безробіття є мінімальним за час ведення підрахунків. До цього він два місяці поспіль перебував на позначці 6,6%.

У березні 2022 року безробіття в єврозоні становило 6,8%. Кількість безробітних у березні 2023 року зменшилася на 121 тис. порівняно з лютим і становила 11,01 млн. За рік їхня кількість скоротилася на 365 тис.

Безробіття серед молодих людей віком до 25 років у березні знизилось до 14,3% з 14,4% місяцем раніше.

Найвищий рівень безробіття серед найбільших економік єврозони було зафіксовано в Іспанії - 12,8%. В Італії воно становило 7,8%, у Франції - 6,9%. У Німеччині відзначено найнижчий показник - 2,8%.