Іпотечне кредитування в Україні в січні знизилося на 25%

Українські банки у січні 2023 року видали 357 іпотечних кредитів на суму 449,5 млн грн, що вдвічі менше, ніж у січні 2022 року за кількістю таких кредитів, та на 25% — за обсягом. Про це йдеться у повідомленні НБУ в телеграм-каналі.

Іпотечне кредитування в Україні в січні знизилося на 25%
Фото: 1news.com.ua

За підсумками щомісячного опитування баків, видачу іпотеки в січні здійснювали чотири банки, які кредитували в рамках держпрограм «Доступна іпотека» та «єОселя» виключно на вторинному ринку нерухомості.

Умови кредитування

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у січні становила 7,5%, тоді як у грудні 2022 року вона становила 8,3%.

Де найбільше видано кредитів

У регіональному розрізі більше іпотечних кредитів у січні видано у Києві та Київській області — 83 договори на загальну суму 114,7 млн грн (26% загального обсягу), Волинській — 42 договори на 50,8 млн грн (11%), Рівненській — 36 договорів на 40,1 млн грн (9%) та Львівській — 28 договорів на 39,9 млн грн (9%).





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