Інфляція у єврозоні знизилася до 8,5%

Інфляція у єврозоні, порівняно з січнем 2023 року, у лютому мінімально скоротилася — з 8,6% до 8,5%. Такі попередні оцінки оприлюднив Євростат, пише «Європейська правда».

Інфляція у єврозоні знизилася до 8,5%

За категоріями, найвищою річна інфляція залишається для продуктів харчування, алкоголю й тютюну (15% — на процентний пункт більше, ніж у січні), енергоресурсів (13,7% — порівняно з 18,9% у січні), неенергетичні промислові товари та послуги.

При цьому між країнами-членами є суттєві диспропорції — так, у балтійських державах, Хорватії і Словаччині інфляція суттєво вища.

До єврозони входять Бельгія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Португалія, Словенія, Словаччина, Фінляндія.





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