Інфляція в Україні прискорилась. Як змінилися ціни за місяць

Зростання споживчих цін в Україні у січні 2023 року прискорилось до 0,8% за місяць, порівняно із 0,7% у грудні та листопаді минулого року. Про це йдеться в даних Держстату.

Фото: hvylya.net

Водночас у річному вимірі інфляція за підсумками січня сповільнилась до 26% порівняно із 26,6% за підсумками грудня та всього минулого року.

Базова інфляція у січні 2023 року порівняно із попереднім календарним місяцем склала 0,7%, порівняно із січнем минулого року — 23,3%.

Як змінилися ціни

Серед продуктів найбільше подорожчали фрукти — на 77,0%, яйця — на 73,3%, риба та рибопродукти — на 45,5%, овочі — на 34,0%, цукор — на 31, 8%, олія — на 29,1%.

Крім того, хліб та хлібопродукти подорожчали на 28,8%, макаронні вироби — на 27,2%, сир та сир — на 24,8%, м'ясо та м'ясопродукти — на 24,1%, хліб — на 21,5%, молоко на 19,3%, олія — на 15,6%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, у тому числі на тютюнові вироби — на 1,2%, алкогольні напої — на 0,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,2% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 2,5% та послуг лікарень — на 2,3%.

Подорожчання послуг освіти на 1,1% Держстат пояснює зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 11,2%.

Одяг і взуття подешевшали на 5,1%, зокрема, одяг — на 5,9%, взуття — на 4,2%.

На 3,3,2% подешевшали продукти переробки зернових, рис, сало, цукор.

Ціни на транспорт знизилися на 0,1% через здешевлення палива та мастил на 2%. Водночас на 3,2% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.