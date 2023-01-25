Ділова активність у єврозоні свідчить про те, що регіон може уникнути рецесії

На початку 2023 року економіка приватного сектору в єврозоні несподівано повернулася до зростання. Це свідчить про те, що регіон може уникнути рецесії. Про це повідомляє Bloomberg.

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Деталі

Індекс менеджерів із закупівель S&P Global у січні зріс до 50,2 проти 49,8, які прогнозували експерти в опитуванні Bloomberg, і вперше з червня показник перевищив 50-відсотковий поріг.

«Різноманітні фактори, включаючи уповільнення інфляції, теплішу, ніж зазвичай, зиму в Європі, яка відчуває дефіцит енергоресурсів, та послаблення обмежень у ланцюгах поставок, сприяють оптимізму у 20 країнах-членах єврозони», — йдеться в повідомленні.

Головний бізнес-економіст S&P Global Market Intelligence Кріс Вільямсон зазначив, що хоча стабілізація економіки додає доказів того, що єврозона може уникнути рецесії, регіон «ще далеко не вийшов з лісу».

Ставки ЄЦБ

Європейський центральний банк вже підвищив процентні ставки на 250 базисних пунктів і має намір підвищити їх ще на 0,5 п.п. наступного тижня. Що станеться після цього, поки що незрозуміло, оскільки деякі члени Ради керуючих наполягають на більш поступовому підході, в той час більш радикальні члени Ради закликають до «значних» кроків.

«На користь підвищення процентних ставок свідчить зростання зайнятості, зафіксоване протягом місяця, та ознаки підвищення заробітних плат, що спричинило нещодавнє зростання цінового тиску», — сказав Вільямсон.

За його словами, поки що немає жодних ознак того, що фундаментальний ціновий тиск послаблюється. Оскільки витрати на енергоносії знижуються, а економіка виглядає більш стійкою, ЄЦБ залишиться зосередженим на підвищенні ризиків для базової інфляції і, ймовірно, продовжить підвищення ставок. Можливо ЄЦБ буде підіймати ставки у 2 кварталі 2023 року.