Ціна на гречку в Україні знову знизилася

Зменшення ціни на гречку спостерігається протягом декількох місяців, інформує ZN.ua.

Ціна на гречку в Україні знову знизилася
© depositphotos / elenathewise

Як і прогнозували аналітики, в Україні знижується ціна на гречку. Великі мережі супермаркетів знизили ціну на цю популярну крупу. Про це свідчать дані видання Minfin.

Скільки коштує гречка в Україні

Середня ціна гречки у супермаркетах минулого місяця становила 69,40 грн/кг. Станом на 21 лютого середні ціни на гречку у найбільших мережах супермаркетів є такими:

  • Auchan – 56,40 грн/кг;
  • Metro – 59,90 грн/кг;
  • Varus – 89, 90 грн/кг.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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