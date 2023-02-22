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2023-02-22
Ціна на гречку в Україні знову знизилася
Зменшення ціни на гречку спостерігається протягом декількох місяців, інформує
© depositphotos / elenathewise
Як і прогнозували аналітики, в Україні знижується ціна на гречку. Великі мережі супермаркетів знизили ціну на цю популярну крупу. Про це
Скільки коштує гречка в Україні
Середня ціна гречки у супермаркетах минулого місяця становила 69,40 грн/кг. Станом на 21 лютого середні ціни на гречку у найбільших мережах супермаркетів є такими:
- Auchan – 56,40 грн/кг;
- Metro – 59,90 грн/кг;
- Varus – 89, 90 грн/кг.
Дар'я Скрипник, ZN.ua