Ціна на гречку в Україні знову знизилася

Як і прогнозували аналітики, в Україні знижується ціна на гречку. Великі мережі супермаркетів знизили ціну на цю популярну крупу. Про це свідчать дані видання Minfin.

Скільки коштує гречка в Україні

Середня ціна гречки у супермаркетах минулого місяця становила 69,40 грн/кг. Станом на 21 лютого середні ціни на гречку у найбільших мережах супермаркетів є такими: