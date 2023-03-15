Інфляція в Аргентині перевищила 100% вперше за 30 років

Річний рівень інфляції в Аргентині сягнув 30-річного максимуму і перевищив 100% вперше з 1991 року. Країна знаходиться на п’ятому рівні за темпами інфляції у світі. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані державного статистичного агентства Indec.

Фото: pixabay.com

Зростання цін

Ціни в Аргентині в лютому за місяць зросли на 6,6%, а річний показник склав 102,5%. Це був найшвидший темп з часу виходу Аргентини з гіперінфляційної кризи на початку 1990-х років.

Зростання цін переважно пов'язане з надмірним друком грошей центральним банком, а також посилене російською війною проти України. За даними Ц Б Аргентини , за перші три роки перебування президента Альберто Фернандеса на посаді кількість грошей в обігу збільшилася в 4 рази.

Аргентина зараз має один з найвищих рівнів інфляції у світі та поступається лише Зімбабве, Лівану, Венесуелі та Сирії, які минулого року також повідомили про тризначну інфляцію.

Державна програма контролю за цінами, відома як Precios Justos (Справедливі ціни), тимчасово заморозила ціни на понад 1 товарів до грудня. Але цього виявилося недостатньо для стримування зростання цін через серйозні дисбаланси в економіці країни.

Співпраця з МВФ