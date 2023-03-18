Нацбанк пояснив, чому інфляція уповільнилася та буде знижуватися й надалі

На думку НБУ, в Україні збільшилися пропозиції товарів та послуг, інформує ZN.ua.

Інфляція в Україні знижується другий місяць поспіль, зокрема у лютому показник знизився з 26,0% до 24,9% у річному вимірі. Про це свідчать дані Держстату. Нацбанк прокоментував тенденції щодо рівня інфляції в Україні.

По-перше, за оцінками регуляторі, зниження інфляції відбувається швидше, ніж очікував НБУ.

По-друге, зниженню інфляції сприяли:

  • збільшення пропозиції продовольства та пального;
  • краща ситуація в енергетиці;
  • поліпшення інфляційних очікувань та сприятлива ситуація на валютному ринку, зокрема завдяки заходам НБУ.

Це знівелювало ефекти від вищих витрат бізнесу, понесених для забезпечення безперервної діяльності в умовах відключень електроенергії.

По-третє, НБУ очікує, що інфляція у 2023 році і надалі знижуватиметься.


Олена Середа, ZN.ua





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