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2023-03-18
Нацбанк пояснив, чому інфляція уповільнилася та буде знижуватися й надалі
Інфляція в Україні знижується другий місяць поспіль, зокрема у лютому показник знизився з 26,0% до 24,9% у річному вимірі. Про це свідчать дані Держстату. Нацбанк
По-перше, за оцінками регуляторі, зниження інфляції відбувається швидше, ніж очікував НБУ.
По-друге, зниженню інфляції сприяли:
- збільшення пропозиції продовольства та пального;
- краща ситуація в енергетиці;
- поліпшення інфляційних очікувань та сприятлива ситуація на валютному ринку, зокрема завдяки заходам НБУ.
Це знівелювало ефекти від вищих витрат бізнесу, понесених для забезпечення безперервної діяльності в умовах відключень електроенергії.
По-третє, НБУ очікує, що інфляція у 2023 році і надалі знижуватиметься.
Олена Середа, ZN.ua