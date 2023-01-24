Статки Ілона Маска зросли на $11 мільярдів за два дні під час свідчення у суді

Статки мільярдера Ілона Маска зросли приблизно на $10,6 млрд до $145,2 млрд з моменту його виступу в п'ятницю, поки він давав свідчення щодо свого приватного твіту у 2018 році про виведення Tesla з біржі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власний Billionaire Index.

Статки Ілона Маска зросли на $11 мільярдів за два дні під час свідчення у суді
Фото: detector.media

Деталі

Це є найбільшим дводенним приростом з листопада. Від початку 2023 року статки Маска зростають разом зі статками більшості з 500 найбагатших людей світу, оскільки ринки оговтуються від турбулентного 2022 року.

Маск зіткнувся з судовим позовом про шахрайство з цінними паперами, який виник через його твіт у серпні 2018 року. У ньому мільярдер заявив, що «розглядає можливість вивести Tesla в приватну власність» з цінником у 420 дол за акцію і що «фінансування забезпечено».

Інвестори стверджують, що заяви Маска про те, що він має фінанси для викупу компанії з біржі, були брехнею, яка призвела до великих збитків ще до того, як від цього плану відмовилися. Маск стверджує, що немає причинно-наслідкового зв'язку між його твітами і рухом цін на акції: акції Tesla зросли на 13,3% в день публікації твіту про викуп компанії.

Неясно, яким шляхом піде федеральний суд присяжних. У 2018 році Маск сказав саудівським інвесторам, що не володіє достатньою кількістю акцій Tesla, щоб зробити її приватною компанією. При цьому Державний інвестиційний фонд Ер-Ріяда «однозначно хотів вивести Tesla в приватну власність», і звинуватив Ясіра Аль-Румаяна, керівника суверенного фонду Саудівської Аравії, в тому, що той передумав.

Маск сказав, що на той час йому належало близько 19% акцій Tesla, і, можливо, 25%, якщо він скористався деякими опціонами, згідно зі стенограмою. Зараз він володіє близько 13% після того, як з кінця 2021 року продав акцій на майже $40 млрд, щоб сплатити податки і допомогти профінансувати придбання Twitter.

Мільярдер також наполягав на тому, що лише його акції Space Exploration Technologies Corp. забезпечили б фінансування, необхідне для приватного придбання Tesla. SpaceX стає все більш важливою частиною його статків — його 42% акцій в компанії, що знаходиться в тісному зв'язку з ним, коштують близько $49 млрд, згідно з індексом багатства Bloomberg.

Минулого місяця Маск став першою людиною, яка втратила $200 млрд зі своїх статків. Зараз втрати Маска становлять близько $195 млрд від свого піка.





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