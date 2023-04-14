Статки глави LVMH Арно за день стрибнули на $12 мільярдів, залишивши Маска ще більше позаду

Статки Бернара Арно підскочили за день на $12 млрд після того, як гігант предметів розкоші Louis Vuitton Mo?t Hennessy (LVMH) прозвітував про різке зростання продажів у минулому кварталі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власний Індекс мільярдерів.

Фото: itc.ua

Статки Арно у четвер, 13 квітня, зросли на $12 млрд до майже $210 млрд, що є рекордним показником і другим найбільшим одноденним зростанням за всю історію.

Так, Бернар Арно зміцнює свою позицію як найзаможнішої людини світу після того, як декілька разів витісняв з першого місця мільярдера Ілона Маска.

Статки Маска наразі становлять $180 млрд після того, як він заробив $3,8 млрд.

Зростання статків Арно

Зростання статків Арно сталося після того, як інвестори зраділи квартальним продажам, опублікованим виробником сумок Louis Vuitton, шампанського Moet & Chandon і суконь Christian Dior.

Акції LVMH зросли на 5,7% до рекордного рівня, що вивело її в топ-10 світових компаній з ринковою капіталізацією $444 млрд євро.