Dogecoin підскочив у ціні на 30%. Причина — заміна синьої пташки в Twitter на сіба іну
3 квітня Dogecoin виріс у ціні на 30% після того, як частина користувачів Twitter помітили заміну логотипа соцмережі (синьої пташки) на мем криптовалюти — зображення собаки породи сіба іну. Заміна відбулася близько 13:45 за нью-йоркським часом,
Як змінилася вартість
Dogecoin виріс у ціні $0,077 до $0,102 після зміни. Doge також став трендом у Twitter. Twitter не коментував зміни у соцмережі. О 15:44 за місцевим часом власник Twitter Ілон Маск опублікував скріншот листування в соціальній мережі від 26 березня, де один із користувачів Twitter закликав його змінити «bird на doge». Маск написав: «Як і обіцяв».
Собака замість пташки з'явилася лише у деяких користувачів Twitter, зокрема на його вебсайті,
За даними CoinMarketCap.com, dogecoin є восьмою за цінністю криптовалютою з ринковою капіталізацією понад $13 мільярдів.
У п'ятницю, 31 березня, Маск і його адвокати попросили федеральний суд відхилити позов інвесторів у dogecoin на $258 млрд. Інвестори звинувачують мільярдера в маніпулюванні ціною dogecoin і підвищенні її більш ніж на 36%.
Адвокати Маска в документах, поданих до суду 31 березня, описали його публічні заяви про токен як «нешкідливі і часто дурні твіти», повідомляє CNBC. Відповідачами за позовом виступають також компанії Маска Tesla (електромобілі) та Boring Company (будівництво тунелів). Маск почав рекламувати dogecoin багато років тому. Періодично він пише в Twitter про токен, який був створений як жарт (мем) у 2013 році, і щоразу викликає волатильність на криптобіржах, зазначає CNBC.