Газ в ЄС стрімко втрачає в ціні на тлі великих поставок з США та рекордної заповненості європейських сховищ

Панічні настрої вдалося також подолати на тлі прогнозів м'якої зими та намірів ЄС обмежити ціни на газ, інформує ZN.ua.

Газ в ЄС стрімко втрачає в ціні на тлі великих поставок з США та рекордної заповненості європейських сховищ

Станом на 17 жовтня 2022 року ф'ючерсні контракти на природний газ в Європі укладалися за ціною, яка в останнє фіксувалася в червні 2022 року. Про це свідчать дані газового хабу TTF в Нідерландах.

Так, ф'ючерси на природний газ, пов'язані з TTF та оптовою ціною на газ в Європі, торгувалися навколо позначки в 130 євро за мегават-годину. Це рівень, який залишився далеко позаду з кінця червня 2022 року.

Звичайно, указані ф'ючерси на природний газ TTF є більш ніж у чотири рази вищими, ніж у середньому для цієї пори року. На цьому рівні їх утримує побоювання щодо подальших перебоїв у постачанні, особливо з Росії.

Однак це в 2,5 нижче, якщо порівнювати з цінами, що фіксувалися наприкінці серпня, після повідомлень про зупинення роботи "Північного потоку-1". Тоді ціни досягли рекорду – майже 360 євро за мегават-годину.

Панічні настрої вдалося подолати за рахунок великих поставок СПГ, особливо зі США. Це сприяло наповненню напередодні зимової сесії підземних сховищ газу країн ЄС.


Лія Ільченко, ZN.ua





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