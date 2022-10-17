Газ в ЄС стрімко втрачає в ціні на тлі великих поставок з США та рекордної заповненості європейських сховищ
Панічні настрої вдалося також подолати на тлі прогнозів м'якої зими та намірів ЄС обмежити ціни на газ, інформує
Станом на 17 жовтня 2022 року ф'ючерсні контракти на природний газ в Європі укладалися за ціною, яка в останнє фіксувалася в червні 2022 року. Про це свідчать дані газового хабу TTF в Нідерландах.
Так, ф'ючерси на природний газ, пов'язані з TTF та оптовою ціною на газ в Європі, торгувалися навколо позначки в 130 євро за мегават-годину. Це рівень, який залишився далеко позаду з кінця червня 2022 року.
Звичайно, указані ф'ючерси на природний газ TTF є більш ніж у чотири рази вищими, ніж у середньому для цієї пори року. На цьому рівні їх утримує побоювання щодо подальших перебоїв у постачанні, особливо з Росії.
Однак це в 2,5 нижче, якщо порівнювати з цінами, що фіксувалися наприкінці серпня, після повідомлень про зупинення роботи "Північного потоку-1". Тоді ціни досягли рекорду – майже 360 євро за мегават-годину.
Панічні настрої вдалося подолати за рахунок великих поставок СПГ, особливо зі США. Це сприяло наповненню напередодні зимової сесії підземних сховищ газу країн ЄС.