Ціни на житло з первинного ринку стрімко зростають

В Україні нестримно зростають ціни на житло з первинного ринку. Так, у Києві вартість квадратного метра житла за рік зросла майже на 40%. Вартість нерухомості зростає і в інших містах.

В Україні нестримно зростають ціни на житло з первинного ринку: стало відомо, як подорожчали квартири за рік

Про те, які зараз справи на ринку первинного житла, свідчать дані з маркетплейсу Dim.Ria.

І хоча ринок первинного житла ще не повністю відновився до того рівня, який був до війни, все ж таки кількість новобудов зростає з кожним місяцем, а ціни на житло за темпами зростання випереджають навіть вартість продуктів.

Наприкінці березня в Україні було відкрито понад 73% відділів продажу новобудов. Не виключено, що вже зараз їх побільшало, оскільки березень показав приріст порівняно з лютим в середньому по Україні на 1,3%.

При цьому тільки за березень цього року відновили роботу в 30 новобудовах, тоді як за весь попередній рік (з березня 2022 по березень 2023 р.) в Україні зуміли реанімуватися 115 новобудов. Тобто, у березні темпи відновлення будівельної галузі йшли втричі швидше, ніж у середньому за минулий рік.

В Україні нестримно зростають ціни на житло з первинного ринку: стало відомо, як подорожчали квартири за рік

На тлі відновлення обсягів будівництва зростають також ціни на житло в новобудовах.

Наприклад, у Києві на кінець березня середня вартість квадратного метра в однокімнатній квартирі становила 49 542 грн. Ця ціна на 1% перевищила лютневу і на 38,5% виявилася вищою, ніж у лютому минулого року.

А ось у Харкові експерти спостерігають іншу тенденцію. Там протягом року середня ціна квадратного метра житла знизилася на 4,2%. Нині середня вартість квадратного метра там становить 26 612 грн.

Ця різниця в ціні різко контрастує із вартістю столичної нерухомості. Проте харківські ціни зараз не найнижчі. Найдешевше первинне житло зараз можна знайти в Сумській області - по 22128 грн. На сьогодні там за квадратний метр у новобудові просять 22128 грн.

Нагадаємо, у Києві різко зріс попит на орендоване житло. Відповідно, орендну плату знижуватимуть.


Марченко Любов, Тудей





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