На тлі санкцій Заходу РФ знайшла новий спосіб масових поставок своєї нафти — Bloomberg

Перевантаження російської нафти в морі з корабля на корабель набирає обертів, інформує ZN.ua.

На тлі санкцій Заходу РФ знайшла новий спосіб масових поставок своєї нафти — Bloomberg
© Die Welt

Росія транспортує рекордні обсяги своєї флагманської нафти Urals морем, оскільки Москва намагається подолати витрати на транспортування, які різко зросли після запровадження європейських санкцій. РФ перевантажує нафту з корабля на корабель покупця, після цього нафта рухається далі.

Згідно з даними відстеження танкерів, зібраними Bloomberg, протягом цього і минулого місяця морем може бути перевезено 19 мільйонів барелів нафти РФ. Лише січневий показник, може встановити рекорд у 14 мільйонів барелів.

На початку минулого місяця ЄС заборонив майже весь імпорт нафти з Росії і приєднався до програми G7 щодо обмеження ціни на російську нафту. Ці заходи призвели до різкого зростання вартості транспортування, оскільки судна стало важче знайти.

Морські перевезення, які майже припинилися до заборони та обмеження цін, є більш ефективним способом доставки російської нафти до покупців і з часом повинні допомогти знизити вартість транспортування.

Згідно з програмою G7, танкерам, що здійснюють перевантаження з судна на судно, дозволено використовувати стандартне галузеве страхування доти, доки вантаж на борту продається за ціною не нижче 60 доларів.

Перевантаження з судна на судно є рутинною частиною торгівлі нафтою. Такі місця, як Сеута — місто на північному узбережжі Африки, а також місто Каламата в Греції, знову стають «гарячими точками».

Перевантаження також дозволяють РФ утримати танкери льодового класу від надмірного віддалення від портів Балтійського моря. Такі судна потрібні в зимових умовах, і чим далі вони відпливають, тим довше їм потрібно повертатися назад.

Через європейський бойкот більша частина російської нафти Urals транспортується за тисячі кілометрів до Азії на відносно невеликих танкерах. Це підвищило фрахтові ставки для менших танкерів, які не дуже добре пристосовані для транспортування на далекі відстані.

На сьогодні, ймовірно, п'ять дуже великих нафтових танкерів (VLCC), найбільших магістральних суден у галузі, залучені до перевезень нафти Urals за системою «перевантаження з судна на судно».

Три з них завершили ці маневри в Сеуті і вирушили до Азії. Ще два VLCC перебувають у Сеуті, а до кінця цього місяця очікується прибуття щонайменше шести суден Aframax, які мають приблизно третину вантажопідйомності VLCC, після завантаження Urals із портів Балтійського моря.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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