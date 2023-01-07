У Німеччині знизяться ціни на нерухомість у великих містах в 2023 році

На ринку нерухомості Німеччини очікується зниження цін цього року. При цьому вартість оренди зростатиме. Причинами таких тенденцій стала енергетична криза на фоні війни в Україні, а також низка інших чинників.

У Німеччині знизяться ціни на нерухомість у великих містах: коли і на скільки обвалиться ринок

Отримати іпотечний кредит на житло у Німеччині стало складніше, як і в інших країнах Європи. Банки підвищили кредитні ставки на житло. Багато будівельних компаній у свою чергу відмовляються від проектів з будівництва нових будинків. Все більше людей воліють орендувати житло, ніж інвестувати в нерухомість, що ще більше збільшує попит і призводить до підвищення орендної плати.

Тенденція зниження вартості нерухомості в Німеччині почала простежуватись ще з третього кварталу 2022 року. За даними Федерального статистичного управління, ціни на житлову нерухомість тоді знизилися в середньому на 0,4%, у порівнянні з попереднім кварталом. Асоціація німецьких банків VDP зафіксувала зниження на 0,7%.

За даними Німецького інституту економічних досліджень (DIW), у 2023 році ціни на нерухомість у Німеччині знизяться до 10%. DZ Bank очікує, що цього року ціни на житло впадуть щонайбільше на 4–6 %.

У Німеччині знизяться ціни на нерухомість у великих містах: коли і на скільки обвалиться ринок

При цьому ситуація загалом залишається контрольованою та не критичною. Ринок житла в Німеччині залишається стійким навіть в умовах економічної кризи, оскільки нерухомість часто фінансується консервативно та на довгостроковій основі, що є перевагою у період зростання процентних ставок. Саме тому багато покупців забезпечили собі низькі відсоткові ставки на 10 чи 15 років. У той час як у Великій Британії чи Іспанії, де зростання відсоткових ставок незафіксоване, інвесторам пощастило менше.

Зниження цін спостерігається в основному на нерухомість у великих містах Німеччини. Близько половини населення країни орендує, а не володіє своїм житлом. Тут цей показник вищий, ніж у будь-якій іншій країні Європи. У 2023 році попит ще більше переміститься на ринок орендного житла та посилить тиск на нього. Орендна плата зростатиме й надалі. Цьому також сприятиме імміграція біженців з України, які також шукають собі житло для оренди.

Раніше повідомлялося, що Німеччина збільшила розмір допомоги для біженців з України з нового року.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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