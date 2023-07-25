Шмигаль розповів про успіхи щодо поповнення газосховищ

За його оцінками, газосховища вже заповнені на 80%.

На даний час в українські газосховища вже закачали 11,7 млрд кубометрів газу, на склади завантажили 1,5 млн тонн вугілля. Відносно газу, то це майже 80% потреби у зимовий період, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує ZN.ua .

"Готуємо до зими й теплоенергетику. Ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій проходять у плановому режимі. 11,7 млрд кубометрів газу вже закачали в українські газосховища. Це майже 80% потреби. На складах маємо в наявності 1,5 млн тонн вугілля, плануємо вийти на показник у 1,8 млн тонн", – зазначив він.

Очільник уряду закликав Міністерство відновлення, Міністерство енергетики, "Укренерго" та НАК "Нафтогаз України" до максимальної концентрації зусиль та до мобілізації ресурсів.