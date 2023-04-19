Рівень орендного доходу в ТРЦ Києва впав на 40-50%. Причина — повітряні тривоги

У 2022 році дохід з оренди в столичних торгово-розважальних центрах удвічі зменшився, йдеться в дослідженні Colliers Ukraine, що є в розпорядженні Forbes.

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Орендні ставки

У 2022 році орендарі були вимушені вдвічі знизити орендні ставки в професійних ТРЦ Києва. До війни, у 2021 році, квадратний метр у найкращих об?єктах вартував, у середньому, $60 за кв.м на місяць.

З квітня 2022 року, коли ТРЦ відновили свою роботу, орендарі й орендодавці про оплату домовляються індивідуально. Як правило, йдеться про знижку на базову ставку або ж її скасування при збереженні інших платежів.

Причинами, через які ТРЦ змушені йти на поступки орендарям, є падіння обороту ритейлерів. Виторг у них впав через зниження купівельної спроможності покупців, а також через девальвацію.

Серйозно вплинули й повітряні тривоги.

«З квітня 2022 року сумарний час вимушеного закриття київських ТРЦ, зокрема через тривоги, відключення світла, склав понад 30 діб», — зазначає провідний експерт Colliers Ukraine у галузі торговельної нерухомості Ігор Заболоцький.

Станом на кінець 2022 року, рівень вакантності у київських ТРЦ сягнув 15%. Це найвищий показник за останні 10 років, йдеться в дослідженні Colliers Ukraine. Однак цей показник разюче відрізняється в кожного окремого ТЦ. Професійні торгові центри, які розташовані в густонаселених масивах, зберегли рівень вакантності на рівні до 10%.