Банкіри Ілона Маска розглядають маржинальні позики Tesla, щоб скоротити ризиковані борги Twitter

Банкіри Ілона Маска розглядають можливість надання мільярдеру нових маржинальних позик, забезпечених акціями Tesla Inc., щоб замінити частину боргу під високі відсотки, який він переклав на Twitter Inc. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, які обізнані у цьому питанні.

Фото: slovoidilo.ua

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Маржинальні кредити є одним із кількох варіантів, які група банків під керівництвом Morgan Stanley та радники Маска обговорювали для пом’якшення тягаря боргів у розмірі $13 млрд, які Twitter взяв на себе в рамках придбання Маском вартістю $44 млрд.

Банки були змушені фінансувати весь борговий пакет власними коштами після того, як погіршення ситуації на кредитних ринках і бурхливий початок правління Маска в Twitter ускладнили синдикування боргу інституційним інвесторам.

За оцінками, компанія зіткнеться з щорічними процентними витратами в розмірі близько $1,2 млрд, якщо поточна структура боргу залишиться на місці, що перевищує показник прибутку Twitter за весь 2021 рік.

Наразі дискусії зосереджені на тому, як замінити $3 млрд незабезпеченого боргу, за яким Twitter сплачує відсоткову ставку 11,75%, максимальну ставку, яку банки гарантували Маску, коли вони погодилися профінансувати придбання у квітні.

За словами джерела, переговори є попередніми, ніяких рішень поки що не прийнято.