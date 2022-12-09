Банкіри Ілона Маска розглядають маржинальні позики Tesla, щоб скоротити ризиковані борги Twitter

Банкіри Ілона Маска розглядають можливість надання мільярдеру нових маржинальних позик, забезпечених акціями Tesla Inc., щоб замінити частину боргу під високі відсотки, який він переклав на Twitter Inc. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, які обізнані у цьому питанні.

Банкіри Ілона Маска розглядають маржинальні позики Tesla, щоб скоротити ризиковані борги Twitter
Фото: slovoidilo.ua

Деталі

Маржинальні кредити є одним із кількох варіантів, які група банків під керівництвом Morgan Stanley та радники Маска обговорювали для пом’якшення тягаря боргів у розмірі $13 млрд, які Twitter взяв на себе в рамках придбання Маском вартістю $44 млрд.

Банки були змушені фінансувати весь борговий пакет власними коштами після того, як погіршення ситуації на кредитних ринках і бурхливий початок правління Маска в Twitter ускладнили синдикування боргу інституційним інвесторам.

За оцінками, компанія зіткнеться з щорічними процентними витратами в розмірі близько $1,2 млрд, якщо поточна структура боргу залишиться на місці, що перевищує показник прибутку Twitter за весь 2021 рік.

Наразі дискусії зосереджені на тому, як замінити $3 млрд незабезпеченого боргу, за яким Twitter сплачує відсоткову ставку 11,75%, максимальну ставку, яку банки гарантували Маску, коли вони погодилися профінансувати придбання у квітні.

За словами джерела, переговори є попередніми, ніяких рішень поки що не прийнято.





Интересные новости
Українцям відключатимуть електроенергію до кінця березня: які графіки введутьУкраїнцям відключатимуть електроенергію до кінця березня: які графіки введуть
Глобальні продажі зброї у світі збільшуються сьомий рік поспіль – SIPRIГлобальні продажі зброї у світі збільшуються сьомий рік поспіль – SIPRI
Названо супермаркети, ринки і ТЦ, які працюватимуть у Києві навіть під час блекаутуНазвано супермаркети, ринки і ТЦ, які працюватимуть у Києві навіть під час блекауту
Роздрібні продажі в єврозоні впали. Європейці скорочують витратиРоздрібні продажі в єврозоні впали. Європейці скорочують витрати
Німеччина надасть Україні грант на €200 млн: на що підуть грошіНімеччина надасть Україні грант на €200 млн: на що підуть гроші
Блок рекламы


Похожие новости
Маск пригрозив Apple прибрати Twitter з AppStoreМаск пригрозив Apple прибрати Twitter з AppStore
Компанія Маска судиться з українською за назву «Старлінк»Компанія Маска судиться з українською за назву «Старлінк»
Українців попросили ще більше скоротити споживання електрики: які прилади не слід включати взагалі, а які - одночасноУкраїнців попросили ще більше скоротити споживання електрики: які прилади не слід включати взагалі, а які - одночасно
Через конфлікт Нафтогазу та Центренерго зростає спустошення ГТС та борги Трипільскої ТЕСЧерез конфлікт Нафтогазу та Центренерго зростає спустошення ГТС та борги Трипільскої ТЕС
Зв'язки Маска з іншими країнами заслуговують на увагу — БайденЗв'язки Маска з іншими країнами заслуговують на увагу — Байден
Ілон Маск продав акції Tesla на $4 млрд – BloombergІлон Маск продав акції Tesla на $4 млрд – Bloomberg
Пишний сподівається на пожвавлення на ринку облігацій внутрішньої позикиПишний сподівається на пожвавлення на ринку облігацій внутрішньої позики
"Нафтогаз" пропонує відключити вісім облгазів через борги за газ"Нафтогаз" пропонує відключити вісім облгазів через борги за газ
Громади зможуть отримати позики під 0,25% річних на проєкти термомодернізаціїГромади зможуть отримати позики під 0,25% річних на проєкти термомодернізації
Кабмін придумав як скоротити виплати субсидій та допомоги з безробіттяКабмін придумав як скоротити виплати субсидій та допомоги з безробіття
Последние новости
Подгружаем последние новости