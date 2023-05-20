Борги українців за електроенергію вноситимуть у кредитну історію

Про це повідомили у компанії YASNO.

Бюро кредитних історійотримуватиме від компанії YASNOдані про заборгованість клієнтів за спожиту електроенергію, повідомили у енергопостачальній компанії, інформує ZN.ua.

Борги українців за електроенергію вноситимуть у кредитну історію
© freepik/freepik

В YASNO впевнені, що це має спонукати українців більш відповідально ставитись до оплати за електроенергію. За даними компанії, станом на 1 травня 2023 року побутові споживачі заборгували постачальнику понад 1,7 млрд грн.

«Якщо такий клієнт звернеться до фінансової установи для отримання кредиту, то кредитор бачитиме його кредитну історію включно з інформацією щодо заборгованості за спожиту електроенергію. Ці дані дозволять йому оцінити ризики та вирішити, чи надавати позику такому клієнту», — пояснили у постачальника електроенергії.

Натомість дисципліновані клієнти, впевнені в компанії, таким чином зможуть покращити свою кредитну репутацію, що, на думку авторів ідеї, «забезпечить їх фінансову стабільність у майбутньому».

За словами генерального директора YASNO Сергія Коваленка, є клієнти, які не сплачують за електроенергію, але «при цьому беруть кредити, наприклад, на чергові нові iPhone». Саме на таких боржників, переконує він, і розраховане нововведення.

Як повідомлялось, Національний банк України пропонує внести зміни до закону «Про споживче кредитування» та встановити граничні розміри ставок за кредитами.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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