Зарплатні картки українців блокують банки: названо причину

Зарплатні картки українців блокуються банками на запит виконавчої служби. Арешт накладають на рахунки клієнтів, які накопичили борги – за кредити, аліменти, коммуналку чи інші платежі.

Банки блокують зарплатні картки українців: названо причину обмежень

На сайті Мінфіну з'явилася скарга від інтернет-користувача під ніком LNM1074. Він заявив, що є клієнтом ПриватБанку, в якому він має цільовий рахунок – для виплати заробітної плати. Доступ до коштів виявився обмеженим.

"Банк його заарештував за постановою виконавчої служби, незважаючи на закон і те, що виконавча служба прописала "крім тих рахунків, які заборонені законом". При зверненні на гарячу лінію Привату - результату нуль, запису розмови маю. Скажіть, будь ласка, що це за шахрайські дії? Прошу надати відповідь для подальшого звернення до правоохоронних органів", - написав клієнт.

Представники ПриватБанку пояснили, що у роботі керуються нормативно-правовими актами Національного банку України та вимогами чинного законодавства України:

"При надходженні до банку постанови про зняття арешту обмеження знімуть протягом 1-3 днів. Обробка та виконання постанови про визначення поточного рахунку фізичної особи-боржника у банку для здійснення видаткових операцій здійснюється у визначений термін (до 10 днів)".

Справа в тому, що зарплатна карта не є цільовою, тому її можна заарештувати, незважаючи на розмір боргу. У такому разі клієнту слід звернутися до виконавця та розблокувати суму, яка дорівнює двом мінімальним зарплатам. Зараз це 13,4 тис. грн.

Банки блокують зарплатні картки українців: названо причину обмежень

Пояснення експерта

Приватний виконавець Анатолій Телявський зауважив, що раніше блокували всю суму на рахунку. Людина залишалася без грошей, якщо це було єдине джерело її доходу.

"Запроваджено мінімальну суму на рахунку, на яку не можна накласти стягнення. Раніше можна було заарештувати всю суму. На жаль, у нас немає спеціалізованих рахунків, на яких були б тільки пенсійні виплати чи зарплата. Арештовували весь рахунок, і взагалі людина не могла користуватися усіма своїми коштами", – цитує спеціаліста "Обозреватель".

Раніше повідомлялося, що українські банки масово перевіряють перекази на карти та блокують рахунки.


Леся Ловіцька, Тудей





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