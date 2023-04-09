Кабмін спише частині українців борги за комуналку
Мер Мелітополя посилається на домовленість с Іриною Верещук.
Кабмін врегулює можливість списання заборгованості за комунальні послуги у Мелітополі та на інших тимчасово окупованих територіях України. Про це
"Про це домовились з віцепрем’єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (ТОТ) України Іриною Верещук під час її візиту до Запоріжжя", - зазначив він.
За словами мера, протягом року окупації енергопостачальні компанії України продовжували нараховувати мешканцям, підприємствам і організаціям на ТОТ гроші за постачання електроенергії та її розподіл.
"При цьому ці послуги окупованим територіям фактично не надавались, а борги накопичились вагомі", - зазначив він.
Як приклад, мер навів заборгованість по бюджетним підприємствам Мелітополя, яка вже складає 38 млн грн. А мешканцям, більшість з яких евакуювалась з окупації, приходять багатотисячні платіжки.
Федоров повідомив, що за результатами зустрічі з Іриною Верещук Кабмін розгляне питання прийняття постанови, яка дозволить надавачам комунальних послуг списати нараховану заборгованість та не здійснювати нарахування до фактичної деокупації Мелітополя та інших ТОТ.