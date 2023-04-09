Кабмін спише частині українців борги за комуналку

Мер Мелітополя посилається на домовленість с Іриною Верещук.

Кабмін врегулює можливість списання заборгованості за комунальні послуги у Мелітополі та на інших тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує ZN.ua.

"Про це домовились з віцепрем’єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (ТОТ) України Іриною Верещук під час її візиту до Запоріжжя", - зазначив він.

За словами мера, протягом року окупації енергопостачальні компанії України продовжували нараховувати мешканцям, підприємствам і організаціям на ТОТ гроші за постачання електроенергії та її розподіл.

"При цьому ці послуги окупованим територіям фактично не надавались, а борги накопичились вагомі", - зазначив він.

Як приклад, мер навів заборгованість по бюджетним підприємствам Мелітополя, яка вже складає 38 млн грн. А мешканцям, більшість з яких евакуювалась з окупації, приходять багатотисячні платіжки.

Федоров повідомив, що за результатами зустрічі з Іриною Верещук Кабмін розгляне питання прийняття постанови, яка дозволить надавачам комунальних послуг списати нараховану заборгованість та не здійснювати нарахування до фактичної деокупації Мелітополя та інших ТОТ.


Лія Ільченко, ZN.ua





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