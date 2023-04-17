"Нафтогаз" наймає колекторів, щоб вибивати борги з клієнтів

На послуги колекторів у "Нафтогазі" витратять 882 тис. грн.

Клієнтів "Нафтогазу", які не платять вчасно, передадуть колекторській компанії. Про це повідомляє Obozrevatel .



Як зазначає видання, на послуги колекторів у "Нафтогазі" витратять 882 тисячі грн, інформує ZN.ua .

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Тендер на роботу з боржниками за газ вже фактично виграла компанія "Кредит Борг Солюшнз". Вона лише повинна виправити документи (уточнити кількість працівників).

Компанія працює під брендом Сreditdebt. На своєму сайті пропонує клієнтам шукати родичів і знайомих своїх боржників у соцмережах, організовувати "зустрічі" з боржниками.

Паралельно в компанії розширяють штат: за 8-14 тис. грн шукають операторів, які будуть обдзвонювати клієнтів. Про пошук персональної інформації в соцмережах, погрози, зустрічі – в оголошеннях не йдеться.

Нагадаємо, з травня минулого року більшість населення України стало клієнтами "Нафтогазу".