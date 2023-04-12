"Нафтогаз" після численних звернень клієнтів анонсував зміни у платіжках

У «Нафтогазаі» обіцяють, що це буде зручно.

Після численних звернень та скарг споживачів, ГК «Нафтогаз України» об'єднав всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в одній платіжці. Про це повідомляється у Фейсбук компанії

© DT.UA

«На численні прохання споживачів. Відтепер всі послуги за газ зібрано в єдиному документі», - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua .

Вже у квітні клієнти ГК «Нафтогаз України», а також Кропивницької філії «ГАЗМЕРЕЖІ», АТ «Дніпрогаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Криворіжгаз» і АТ «Донецькоблгаз» отримають об'днані рахунки за березень.

У «Нафтогазаі» обіцяють, що це буде зручно.

«Усі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань й оплати буде зібрано в одному місці», - роз'яснили в компанії.