ЄС зобов'яже криптокомпанії звітувати про активи клієнтів

Влада Євросоюзу зобов'яже пов'язані з цифровими активами компанії надавати податковим органам інформацію про баланси своїх клієнтів. Про це пише Forklog з посиланням на CoinDesk.

ЄС зобов'яже криптокомпанії звітувати про активи клієнтів
Фото: officelife.media

Що відомо

Відповідний закон про обмін даними, заснований на моделі Організації економічного співробітництва та розвитку, мають узгодити наступного тижня. Документ дозволить податківцям із 27 країн обмінюватися даними.

Частково законопроєкт розроблявся для боротьби із криптоінвесторами, які зберігають свої активи на закордонних рахунках.

В рамках ініціативи спеціальна комісія становитиме реєстр операторів криптоактивів до грудня 2025 року. Нові правила набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

Згідно із документом, під директиву підпадають і компанії за межами європейського блоку. Крім криптовалют влада відстежуватиме стейблкоїни і невзаємозамінні токени (NFT).





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