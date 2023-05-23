Борги за електроенергію постачальнику Yasno внесуть у кредитні історії українців

Українцям, які мають борги за житлово-комунальні послуги, відмовлятимуть в отриманні кредитів. А все тому, що інформація про борги передаватиметься до Українського бюро кредитних історій. Про це попередив своїх клієнтів постачальник електроенергії Yasno.

Борги за електроенергію внесуть у кредитні історії українців: чим це загрожує

Клієнтів постачальника попередили, що заборгованість за світло вноситимуть у кредитну історію. На такий крок в Yasno вирішили піти у зв'язку з необхідністю стимулювати споживачів розраховуватися за надані комунальні послуги.

За словами гендиректора компанії Сергія Коваленка, вони розуміють обставини, в яких знаходиться країна. Однак є клієнти, які вирішують не платити за надані комунальні послуги на користь купівлі нових гаджетів у кредит, зокрема, iPhone.

Борги за електроенергію внесуть у кредитні історії українців: чим це загрожує

Українські банки та фінкомпанії бачитимуть суми заборговані клієнтів за електроенергію та прийматимуть рішення про надання кредитів, виходячи з цих даних. При цьому дисципліновані клієнти, які розраховуються на електроенергію вчасно, матимуть позитивну кредитну історію.

Компанія Yasno обслуговує близько 3,5 мільйонів споживачів у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Станом на початок травня у побутових споживачів накопичився борг за спожиту електрику понад 1,7 млрд гривень.

Незважаючи на те, що в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість, постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких доведеться виплатити після війни. Суд може накласти арешт на рахунки боржника та майно, а після війни на суму боргу можуть ще нарахувати "неустойку" у вигляді штрафу та пені, річних відсотків та інфляційних нарахувань, що суттєво збільшить борг.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк блокує рахунки клієнтів за борги, які давно були закриті.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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