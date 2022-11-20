Українці масово скуповують нерухомість в Іспанії: в яких містах та по якій ціні

Попит на покупку житла в Іспанії після приїзду в країну українців помітно зріс. На сьогоднішній день у країні фіксують рекордну кількість угод із купівлі-продажу житла, починаючи з 2007 року. Лише у першій половині 2022 року громадяни України придбали в Іспанії 1237 будинків, що майже на 60% більше, ніж у середньому реєструвалося за останні 15 років.

Українці масово скуповують нерухомість в Іспанії: яке житло та за якою ціною користується найбільшим попитом

Згідно зі статистикою ріелторів за третій квартал 2022 року, у рейтингу іноземних покупців житла в Іспанії українці посіли 12 місце після громадян Великобританії, Німеччини, Франції, Румунії, Бельгії, Нідерландів, Марокко, Італії, Польщі, Швеції та Китаю.

Середня вартість квадратного метра нерухомості, придбаної українцями, становить 1612 євро, тоді як іноземці купують житло в Іспанії в середньому по 2062 євро за квадратний метр. Відповідно українці обирають більш бюджетну нерухомість, однак і не найдешевшу, як наприклад румуни (1097 євро за "квадрат"), або марокканці (964 євро за "квадрат").

Українці масово скуповують нерухомість в Іспанії: яке житло та за якою ціною користується найбільшим попитом

За даними іспанських агентств з нерухомості, більшість потенційних покупців житла з України – це сім'ї з дітьми, іноді – самотні жінки з дітьми. Через середню низьку купівельну спроможність вони шукають квартири без особливих вимог і уважно придивляються до ціни.

Іспанія є найпопулярнішим напрямом для українців, тому люди, які мають можливість, інвестують тут у житло. Найбільший інтерес серед українців мають провінції Аліканте, Валенсія та Барселона. На них припадає близько 60% загальної кількості пошукових запитів цього року.

На другому місці за популярністю серед українців – Малага, Астурія, Мадрид, Таррагона, Жирона, Санта-Крус-де-Тенеріфе та Мурсія. Потім слідують Кастельйон, Балеарські острови та Альмерія, в яких станом на 2022 рік було зареєстровано понад 110 запитів.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині вперше за 12 років обвалилися ціни на нерухомість.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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