Маск пригрозив Apple прибрати Twitter з AppStore

Очільник Twitter Ілон Маск написав у понеділок серію твітів, у яких звинуватив Apple у запереченні «свободи слова» та пригрозив прибрати Twitter з AppStore. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на Bloomberg.

Маск пригрозив Apple прибрати Twitter з AppStore
Фото: epravda.com.ua

В чому причина

Причина — скорочення Apple реклами в Twitter із приходом в соцмережу Маска. Мільярдер запитав, чи «ненавидить Apple свободу слова».

Таким чином Маск кидає виклик компанії, яка є життєво важливою для існування Twitter.

За словами людей, знайомих з цим питанням, Apple була одним з найбільших рекламодавців у соціальній мережі, яка мала цілу команду співробітників, що займалися підтримкою відносин між відносинами. Витрати на рекламу значно перевищували 100 млн дол щорічно, повідомив один зі співрозмовників агентства.

Apple також управляє важливим шлюзом для користувачів Twitter: App Store. Якщо компанія Маска втратить доступ до нього, вона буде відрізана від більш ніж 1,5 мільярда пристроїв по всьому світу.

Хоча деякі користувачі Twitter заявляють, що вони продовжують бачити рекламу Apple в своїх стрічках, співрозмовник агентства підтвердив, що компанія скоротила рекламу.





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