Газпром пригрозив Києву розривом співпраці через арбітражні суди

У Росії погрожують санкціями за триваючі арбітражні розгляди Нафтогазу з російським Газпромом. Відповідну заяву зробив голова правління Газпрому Олексій Міллер, повідомляє російське агентство Інтерфакс.

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Міллер зазначив, що Нафтогаз вже подав багатомільярдний позов до Росії до судів США .

«У разі продовження таких недобросовісних дій Нафтогазу, виключити не можна, що це може призвести до введення санкцій рф. Тоді вже будь-які відносини російських компаній із Нафтогазом будуть просто неможливі», — сказав він.

Як зрозуміло з повідомлення російського агентства, нервозність у «Газпромі» викликає вимога Нафтогазу виконувати умови угоди від 2019 року щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів.

Домовленості передбачали підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг транзиту — 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів — у наступні 4 роки. Причому, російська сторона зобов'язана оплачувати зазначені обсяги, незалежно від того, чи були вони прокачані на практиці.

У травні 2022 року Україна була змушена припинити транзит газу через точку Сохранівка в Луганській області, що опинилися на тимчасово окупованій росією території — через цей пункт здійснюється постачання третини газу в Європу.

Україна запропонувала російській стороні збільшити прокачування через іншу точку доступу — Суджа. Однак рф збільшувати транзит відмовилася. І платити за недопрокачані обсяги теж відмовилася.

За словами Міллера, окупація точки доступу Сохранівка — це «надуманий привід».

У вересні 2022 року Газпром уже заявляв, що категорично відкидає всі вимоги Нафтогазу щодо ініційованого розгляду стосовно транзиту російського газу в Європу — ненадані українською стороною послуги не повинні і не будуть оплачуватися, підкреслював концерн.