Компанія Маска судиться з українською за назву «Старлінк»

Компанія SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) aмериканського бізнесмена Ілону Маску, через суд вимагає від українського ТОВ «Старлінк» змінити назву.

24 жовтня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом компанії Маска до українського підприємства і ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

В Україні з 2011 року існує однойменний бренд StarLink, пише dev.ua . А дочірня компанія саме американської Starlink – ТОВ «Старлінк Юкрейн» – з’явилася у квітні 2022 року.

Від початку повномасштабної війни SpaceX Маска надає Україні послуги супутникового інтернету Starlink. Уперше Starlink був анонсований у 2015 році, у 2020-му почав надавати послуги клієнтам.

Упродовж 2021-2022 років SpaceX зареєструвала Україні бренд SpaceX Starlink і торгівельну марку SpaceX by Starlink.

Засновник «Старлінк» Сергій Дулицький розповів журналістам, що юристи Маска зв’язувалися із ним приблизно рік тому та вимагали віддати торговельну марку на користь американського Starlink. Вимоги обґрунтовували тим, що Starlink є всесвітньо відомим брендом.

Компанія Дулицького надає IT-послуги під брендом StarLink вже понад 14 років. Сама ТОВ «Старлінк» зареєстрована у реєстрі ще у 2009 році.

«Ми ж не винні в тому, що обрали таку назву. До речі, ще задовго до того, як з’явився сам Starlink», - пояснює він.

Дулицький не хоче просто віддавати свою назву американській компанії, проте готовий до переговорів на умовах компенсації втрат, пов’язаних з відмовою від бренду. Підприємець наголошує, що по цьому імені його бізнес знають клієнти, багато років на цьому домені працювала пошта тощо.

За його даними, перше засідання по справі призначене на 8 грудня.