Зв'язки Маска з іншими країнами заслуговують на увагу — Байден

Президент США Джо Байден сказав, що відносини Ілона Маска з іншими країнами «варті уваги», хоча він відмовився сказати, чи робила найбагатша людина у світі щось недоречне. Про це повідомляє Bloomberg.

Зв'язки Маска з іншими країнами заслуговують на увагу — Байден
Фото: volynnews.com

Подробиці

«Я думаю, що співпраця та/або технічні відносини Ілона Маска з іншими країнами заслуговують на увагу. Незалежно від того, чи він робить щось неналежне, я цього не стверджую. Я вважаю, що на них варто звернути увагу», — сказав Байден на пресконференції у Білому домі у середу.

Минулого місяця люди, знайомі з цим питанням, повідомили, що адміністрація Байдена обговорювала питання про те, чи мають США піддати деякі з підприємств Маска перевірці національної безпеки, включаючи його угоду з Twitter та супутниковою мережею Starlink SpaceX.

Одним з елементів угоди Twitter на $44 млрд була присутність іноземних інвесторів у консорціумі Маска. До групи входять принц Аль-Валід бін Талал із Саудівської Аравії, Binance Holdings Ltd. — біржа цифрових активів, заснована та керована уродженцем Китаю, — фонд національного добробуту Катару.

Крім того, компанія Маска з виробництва електромобілів Tesla отримує близько 25% свого прибутку від Китаю.





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