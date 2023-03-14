Байден схвалив спірний проєкт з видобутку нафти на Алясці, що загрожує екокатастрофою
Білий дім схвалив роботи на трьох із п'яти бурових точок, інформує
Адміністрація Джо Байдена погодила проєкт буріння нафти "Уіллоу" американської компанії ConocoPhillips. Він передбачає буріння на трьох із п'яти точок на площі на 68 тисяч акрів менше, аніж планувалося спочатку. Про це йдеться у
Прихильники даного проєкту повідомляють, що завдяки йому з'являться тисячі нових робочих місць, підвищиться дохід населення, буде посилено енергетичну безпеку США.
Та проєкт викликав і повстання онлайн-активізму проти нього, включаючи понад мільйон листів, написаних до Білого дому на знак протесту даного проєкту, і петицію Change.org з мільйонами підписів. Крім цього, екоактивісти планують подавати позов до суду. CNN