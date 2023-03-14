Байден схвалив спірний проєкт з видобутку нафти на Алясці, що загрожує екокатастрофою

Білий дім схвалив роботи на трьох із п'яти бурових точок, інформує ZN.ua.

Байден схвалив спірний проєкт з видобутку нафти на Алясці, що загрожує екокатастрофою
© globalriskinsights.com

Адміністрація Джо Байдена погодила проєкт буріння нафти "Уіллоу" американської компанії ConocoPhillips. Він передбачає буріння на трьох із п'яти точок на площі на 68 тисяч акрів менше, аніж планувалося спочатку. Про це йдеться у заяві міністерства внутрішніх справ США.

Прихильники даного проєкту повідомляють, що завдяки йому з'являться тисячі нових робочих місць, підвищиться дохід населення, буде посилено енергетичну безпеку США.

Та проєкт викликав і повстання онлайн-активізму проти нього, включаючи понад мільйон листів, написаних до Білого дому на знак протесту даного проєкту, і петицію Change.org з мільйонами підписів. Крім цього, екоактивісти планують подавати позов до суду. CNN пише, що проєкт генеруватиме достатньо нафти, щоб вивільнити 9,2 мільйона метричних тонн вуглецевого забруднення, що нагріває планету, щороку – це еквівалентно доданню на дороги 2 мільйонів автомобілів, що працюють на газі.


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





Интересные новости
Электроэнергия в Украине подорожает уже в апрелеЭлектроэнергия в Украине подорожает уже в апреле
«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ
Ціни на квартири з первинного ринку: стало відомо, як вони виросли під час війниЦіни на квартири з первинного ринку: стало відомо, як вони виросли під час війни
Квартири у Києві за $20 тисяч: що можна купити у столиці за зовсім невеликі грошіКвартири у Києві за $20 тисяч: що можна купити у столиці за зовсім невеликі гроші
Ілон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley BankІлон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley Bank
Блок рекламы


Похожие новости
Байден про крах Signature Bank і SVB: США захистять банківську системуБайден про крах Signature Bank і SVB: США захистять банківську систему
Росія припинила прокачку нафти до Польщі трубопроводом «Дружба»Росія припинила прокачку нафти до Польщі трубопроводом «Дружба»
Приватні та державні НПЗ Китаю встановили рекорд із закупівлі нафти РФПриватні та державні НПЗ Китаю встановили рекорд із закупівлі нафти РФ
Поставки російської нафти впали на 16% ще до анонсованого скорочення видобутку – BloombergПоставки російської нафти впали на 16% ще до анонсованого скорочення видобутку – Bloomberg
Доходи РФ від продажу нафти та газу в січні обвалилися на 46%Доходи РФ від продажу нафти та газу в січні обвалилися на 46%
The Economist: Росія обходить санкції проти її нафти в промислових масштабахThe Economist: Росія обходить санкції проти її нафти в промислових масштабах
На тлі санкцій Заходу РФ знайшла новий спосіб масових поставок своєї нафти — BloombergНа тлі санкцій Заходу РФ знайшла новий спосіб масових поставок своєї нафти — Bloomberg
Експерти розповіли, чи загрожує Україні дефіцит хлібаЕксперти розповіли, чи загрожує Україні дефіцит хліба
Рада підтримала законопроєкти щодо податкових пільг для промисловостіРада підтримала законопроєкти щодо податкових пільг для промисловості
Через санкції потоки російської нафти впали до мінімуму 2022 року – BloombergЧерез санкції потоки російської нафти впали до мінімуму 2022 року – Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости