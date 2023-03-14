Байден схвалив спірний проєкт з видобутку нафти на Алясці, що загрожує екокатастрофою

Адміністрація Джо Байдена погодила проєкт буріння нафти "Уіллоу" американської компанії ConocoPhillips. Він передбачає буріння на трьох із п'яти точок на площі на 68 тисяч акрів менше, аніж планувалося спочатку. Про це йдеться у заяві міністерства внутрішніх справ США .

Прихильники даного проєкту повідомляють, що завдяки йому з'являться тисячі нових робочих місць, підвищиться дохід населення, буде посилено енергетичну безпеку США .