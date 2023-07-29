Мобілізація в Україні: що загрожує роботодавцям за порушення правил військового обліку

У такому випадку передбачені штрафні санкції.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через військову агресію РФ. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Порядок військового обліку регламентується постановою №?1487, яку ухвалив Кабмін. Видання «Апостроф» розповіло, що загрожує роботодавцям, якщо вони порушують правила військового обліку, інформує ZN.ua.

Мобілізація в Україні: що загрожує роботодавцям за порушення правил військового обліку

Компанії, які працевлаштовують військовозобов'язаних без військово-облікових документів, можуть отримати штраф.

В Україні під час прийняття на роботу та при вступі до навчальних закладів обов'язковим є перебування кандидата чи абітурієнта на військовому обліку.

Військовозобов'язаний повинен надати один із військово-облікових документів:

  • посвідчення про приписку (приписне свідоцтво) – для призовників;
  • військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – для військовозобов'язаних осіб;
  • військовий квиток – для резервістів.

Також на початку 2023 року в Україні з'явилася можливість пред'явити такий документ в електронному вигляді – у застосунку «Дія».

У випадку виявлення порушення правил військового обліку на підприємстві під час воєнного стану, його керівник може отримати штраф від 5 100 грн до 8 500 грн.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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