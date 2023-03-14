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2023-03-14
Байден про крах Signature Bank і SVB: США захистять банківську систему
Президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо ситуації в американській банківській системі після краху банків Silicon Valley Bank та Signature Bank. Він наголосив, що влада зробить усе можливе для стабілізації ситуації, повідомляє 13 березня
Виступ Байдена
Байден зазначив, що банківські рахунки громадян не постраждають. Усі вкладники у повному обсязі отримають свої депозити. Заходи, які запропонувала влада США:
- гарантування вкладів в обох банках;
- створення нового механізму для надання банкам доступу до надзвичайних фондів;
- спрощення для банків можливості брати кредити у Федеральної резервної системи у надзвичайних ситуаціях.
Байден також заявив, що винні у «цій ситуації» будуть покарані. Американський уряд й надалі докладатиме зусиль для посилення нагляду за великими банками, щоб подібна ситуація не повторилася.