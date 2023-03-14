Байден про крах Signature Bank і SVB: США захистять банківську систему

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо ситуації в американській банківській системі після краху банків Silicon Valley Bank та Signature Bank. Він наголосив, що влада зробить усе можливе для стабілізації ситуації, повідомляє 13 березня Reuters .

Виступ Байдена

Байден зазначив, що банківські рахунки громадян не постраждають. Усі вкладники у повному обсязі отримають свої депозити. Заходи, які запропонувала влада США :

гарантування вкладів в обох банках;

створення нового механізму для надання банкам доступу до надзвичайних фондів;

спрощення для банків можливості брати кредити у Федеральної резервної системи у надзвичайних ситуаціях.

Байден також заявив, що винні у «цій ситуації» будуть покарані. Американський уряд й надалі докладатиме зусиль для посилення нагляду за великими банками, щоб подібна ситуація не повторилася.