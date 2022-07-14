Хорватия перейдет на евро со следующего года

С 1 января 2023 года Хорватия перейдет на евро. Окончательное решение утвердил Совет министров экономики и финансов стран Европейского Союза.

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Совет принял последние три правовых акта, которые необходимы для того, чтобы Хорватия могла ввести евро с начала следующего года.

«Это завершает процесс в Совете, который позволит Хорватии стать членом зоны евро и извлечь выгоду из использования еврозоны. Единая валюта ЕС , евро, буде в стране со следующего года», — говорится в сообщении.

Один из трех законодательных актов устанавливает обменный курс между евро и хорватской куной на уровне 7,53450 кун за 1 евро. Это соответствует текущему центральному курсу куны в механизме обменного курса (ERM II).

«Я хотел бы поздравить своего коллегу Здравко Марича и всю Хорватию с тем, что она стала 20-й страной, присоединившейся к зоне евро. Переход на евро — это не гонка, а ответственное политическое решение. Хорватия успешно выполнила все необходимые экономические критерии и с 1 января 2023 года будет платить в евро», — отметил министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что глава Нацбанка страны подчеркнул, что Хорватия отвечает критериям перехода на евро еще с 2016 года, однако пандемия усложнила поддержку фискальных показателей.