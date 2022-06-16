Доллар подорожал: сколько стоит валюта на черном рынке 16 июня

Национальный банк Украины сохраняет официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне довоенной отметки в 29,25 гривны. Курс евро вырос на 3 копейки и 16 июня стоит 30,60 гривен. Ситуация на черном рынке резко отличается.

По данным "Минфина", купить американскую валюту сегодня можно за 35,55 гривны за 1 доллар. Продажа доступна за 35,70 гривны, это на 10 копеек больше прошлого дня.

Европейская валюта также подорожала на черном рынке. Покупка евро обойдется 16 июня в 37,45 гривны, что на 10 копеек больше вчерашней стоимости. А продажа - порядка 37,65 гривны, что на 5 копеек выше цены минувшего дня.

Украинские финансовые аналитики считают, что колебания курса доллара, которые наблюдаются в последнее время, - вполне нормальный и обоснованный процесс. Он будет динамичным и в дальнейшем. Экономисты уверены, что до конца июня американская валюта будет удерживаться на уровне около 35-36 гривен за доллар, если на ней не отразятся некоторые негативные факторы.

В начале июня эксперты выражали другие мнения. Аналитик Виталий Шапран отмечал, что доллар в скором времени начнет дешеветь, чего не произошло.

Напомним, в какой валюте украинцам посоветовали хранить сбережения во время войны.