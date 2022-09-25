Готівкова валюта, дефіцит якої спостерігається третій тиждень, з'явиться в касах ПриватБанку найближчим часом
Проблема триває третій тиждень, наразі максимальну суму видачі готівки з рахунку обмежено $1 тис. і 1 тис. євро на день, інформує
ПриватБанк, який обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунку $1 тис. і 1 тис. євро на день, обіцяє, що найближчим часом обмеження буде знято. Про це повідомили менеджери банку на спеціалізованому ресурсі
"Уже найближчим часом ПриватБанк забезпечить відділення необхідними для задоволення зростаючого попиту обсягами валютної готівки", - йдеться у відповіді.
Наразі у банку запроваджено добове обмеження на видачу інвалюти з рахунку: не більше 1 тис. доларів та 1 тис. євро на день.
Відмови видавати більші суми у ПриватБанку пояснили дефіцитом валютної банкноти, спричиненим війною — проблемами із доставкою готівки з-за кордону.