Готівкова валюта, дефіцит якої спостерігається третій тиждень, з'явиться в касах ПриватБанку найближчим часом

Проблема триває третій тиждень, наразі максимальну суму видачі готівки з рахунку обмежено $1 тис. і 1 тис. євро на день, інформує ZN.ua.

Готівкова валюта, дефіцит якої спостерігається третій тиждень, з'явиться в касах ПриватБанку найближчим часом
© unsplash/sharonmccutcheon

ПриватБанк, який обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунку $1 тис. і 1 тис. євро на день, обіцяє, що найближчим часом обмеження буде знято. Про це повідомили менеджери банку на спеціалізованому ресурсі "Мінфін", у відповідь на відгуки клієнтів.

"Уже найближчим часом ПриватБанк забезпечить відділення необхідними для задоволення зростаючого попиту обсягами валютної готівки", - йдеться у відповіді.

Наразі у банку запроваджено добове обмеження на видачу інвалюти з рахунку: не більше 1 тис. доларів та 1 тис. євро на день.

Відмови видавати більші суми у ПриватБанку пояснили дефіцитом валютної банкноти, спричиненим війною — проблемами із доставкою готівки з-за кордону.


Лія Ільченко, ZN.ua





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