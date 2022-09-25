Готівкова валюта, дефіцит якої спостерігається третій тиждень, з'явиться в касах ПриватБанку найближчим часом

ПриватБанк, який обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунку $1 тис. і 1 тис. євро на день, обіцяє, що найближчим часом обмеження буде знято. Про це повідомили менеджери банку на спеціалізованому ресурсі "Мінфін" , у відповідь на відгуки клієнтів.

"Уже найближчим часом ПриватБанк забезпечить відділення необхідними для задоволення зростаючого попиту обсягами валютної готівки", - йдеться у відповіді.

Наразі у банку запроваджено добове обмеження на видачу інвалюти з рахунку: не більше 1 тис. доларів та 1 тис. євро на день.

Відмови видавати більші суми у ПриватБанку пояснили дефіцитом валютної банкноти, спричиненим війною — проблемами із доставкою готівки з-за кордону.