Криптовалюта починає виглядати як ще один фінансовий інструмент

Але ті, хто уважно стежив за криптовалютами в 2022 році, простежили, як зараза передається від однієї криптокомпанії, що провалилася, до іншої, інформує ZN.ua.

Це був рік, коли криптовалюта стала виглядати ще одним фінансовим інструментом, пише оглядач Bloomberg Джошуа Бруштейн.

На початку року існувало дві домінуючі думки щодо потенціалу криптовалют. Перша полягала в тому, що криптовалюти — це радикально нова фінансова система, і що з їхньою допомогою можна розбагатіти. Це виявилося правдою принаймні на деякий час.

Друга версія про те, що в технології, що лежить в основі криптовалют, є щось особливе, що може стати архітектурою кращого, більш справедливого інтернету, не виправдалася.

Немає сумнівів, що криптовалюта — це фінанси, і деякі люди справді використали її, щоб розбагатіти. Звичайно, вся ця гра була хистким майданчиком для фінансових спекуляцій, і люди, які зробили криптовалютні статки, зробили це значною мірою за рахунок отримання грошей з більшої групи людей, які в результаті виявилися біднішими. Але саме так часто працюють фінансові системи.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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